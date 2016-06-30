القبض على مدير أمن ديوان محافظة القاهرة متلبسا بتقاضى رشوة 50 ألف جنيه

ألقت الرقابة الإدارية القبض على العميد مصطفى حسين، مدير أمن ديوان محافظة القاهرة اليوم، الخميس، وذلك بعد ضبط مبلغ قدره 50 ألف جنيه فى مكتبه مقابل تسهيل خدمات لأحد المواطنين.

وأصدر اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، قرارا بعودة عادل نجيب، مديرا لأمن ديوان المحافظة.

وكان اللواء أحمد تيمور، أصدر قرارا منذ شهر ونصف تقريبا بندب العميد مصطفى حسين، مديرا لأمن مبنى المحافظة بدلا من عادل نجيب الذى عاد إلى منصبه بالشئون الإدارية.

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