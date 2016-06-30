أخبار عاجلة

الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى إمبابة بدون اصابات

Google+ Print
السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى إمبابة بدون اصابات السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى إمبابة بدون اصابات
سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب بمخزن قطع غيار سيارات بشارع الطيار فكرى التابع لدائرة قسم إمبابة، وذلك بعد انتقال 3 سيارات إطفاء، وتم منع خطر امتداده للمجاورات ومحاصرة الحريق من كافة الاتجاهات، وتمت عملية الأخماد بدون إصابات.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة إمبابة، وعلى الفور أمر اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، بانتقال رجال الدفاع المدنى برئاسة عطية نصر ضابط الحماية المدنية، وبصحبتهم سيارات إطفاء و تم محاصرة النيران و منع وصولها لباقى أجزاء المخزن وتم إخماد الحريق.


>http://www.youm7.com/story/2016/6/30/السيطرة-على-حريق-داخل-شقة-سكنية-بفيصل-دون-إصابات/2782329#

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365