السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى إمبابة بدون اصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب بمخزن قطع غيار سيارات بشارع الطيار فكرى التابع لدائرة قسم إمبابة، وذلك بعد انتقال 3 سيارات إطفاء، وتم منع خطر امتداده للمجاورات ومحاصرة الحريق من كافة الاتجاهات، وتمت عملية الأخماد بدون إصابات.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة إمبابة، وعلى الفور أمر اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، بانتقال رجال الدفاع المدنى برئاسة عطية نصر ضابط الحماية المدنية، وبصحبتهم سيارات إطفاء و تم محاصرة النيران و منع وصولها لباقى أجزاء المخزن وتم إخماد الحريق.

http://www.youm7.com/story/2016/6/30/السيطرة-على-حريق-داخل-شقة-سكنية-بفيصل-دون-إصابات/2782329#