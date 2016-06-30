انتشال جثة سائق سيارة سقطت فى مياة النيل أسفل كوبرى الساحل بالجيزة

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة، سائق السيارة الأجرة التى سقطت بالأمس فى مياة النيل أسفل كوبرى الساحل نتيجة للسرعة الزائدة، وارتطمت بالحاجز الخرسانى وسقطت فى المياه، وذلك بعد استمرار عمليات البحث لمدة 25 ساعة متواصلة فى المياه و تم تسليم الجثة لمستشفى إمبابة.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بسقوط سيارة سوزوكى من أعلى كوبرى الساحل فى مياه النيل، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، والعقيد حازم عمر رئيس قسم الإنقاذ النهرى بالجيزة، وبصحبتهم سيارات إنقاذ وقوات الحماية المدنية إلى المكان و تم انتشال الجثة لشخص يدعى "نبيل اسحاق شفيق 35 سنة" و تم تسليمه للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

http://www.youm7.com/story/2016/6/29/انتشال-السيارة-الغارقة-بمياة-النيل-أسفل-كوبرى-الساحل-والبحث-/2781453#