أخبار عاجلة

الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انتشال جثة سائق سيارة سقطت فى مياة النيل أسفل كوبرى الساحل بالجيزة

Google+ Print
انتشال جثة سائق سيارة سقطت فى مياة النيل أسفل كوبرى الساحل بالجيزة انتشال جثة سائق سيارة سقطت فى مياة النيل أسفل كوبرى الساحل بالجيزة
انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة، سائق السيارة الأجرة التى سقطت بالأمس فى مياة النيل أسفل كوبرى الساحل نتيجة للسرعة الزائدة، وارتطمت بالحاجز الخرسانى وسقطت فى المياه، وذلك بعد استمرار عمليات البحث لمدة 25 ساعة متواصلة فى المياه و تم تسليم الجثة لمستشفى إمبابة.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بسقوط سيارة سوزوكى من أعلى كوبرى الساحل فى مياه النيل، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، والعقيد حازم عمر رئيس قسم الإنقاذ النهرى بالجيزة، وبصحبتهم سيارات إنقاذ وقوات الحماية المدنية إلى المكان و تم انتشال الجثة لشخص يدعى "نبيل اسحاق شفيق 35 سنة" و تم تسليمه للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


>http://www.youm7.com/story/2016/6/29/انتشال-السيارة-الغارقة-بمياة-النيل-أسفل-كوبرى-الساحل-والبحث-/2781453#

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365