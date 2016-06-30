الشاى لغز رمضان.. نافع أم ضار؟

الشاى من المشروبات الرئيسية التى تعد أيقونة ضبط المزاج عند المصريين، تفننوا فى طرق صناعته وأضافوا عليه النكهات الطبيعية التى تزيد من ارتباطهم به.

وفى رمضان الشاى بعد الإفطار من أساسيات الحياة حيث تعتاد بعض الأسر المصرية على تحضيره وتناوله بجانب وجبات السحور وبعد الإفطار مباشرة كنوع من أنواع استكمال الوجبات، ورغم فوائد الشاى نظرًا لاحتوائه على مادة الكافيين التى تساعد على التخلص من الشعور بالتعب، إلا أن بعض الأسر ترتكب الأخطاء التى تنشط أضراره وتجعله يسبب لها العديد من المشكلات الصحية.

وفى هذا السياق قالت الدكتورة إيمان كامل استشارى التغذية العلاجية وصحة الأسرة والطفل: "يعمل الشاى على تنشيط الدورة الدموية ويقلل الشعور بالتعب وذلك بفضل مادة الكافيين التى تعمل على تنشيط الجهاز العصبى للإنسان بالإضافة إلى زيادة سرعة وقوة دقات القلب ويعمل على زيادة نشاط الكلى فيساهم فى تخلصها من الأملاح الضارة فى الجسم أثناء عملية الهضم".

وأضافت: اختيار الوقت المناسب لتناول الشاى هو الذى يجعلنا نستفيد من فوائدة الكثيرة حيث يفضل تناول الشاى بعد أى وجبة بساعتين وليس كما يعتاد البعض تناوله بجانب الطعام أو بعد الوجبة مباشرة، حيث يتسبب ذلك فى إصابة الفرد بالأنيميا ويزيد من حموضة المعدة والضغط على شرايين المعدة ما يؤدى إلى ألم بالمعدة، وعند تناوله مع وجبة السحور فى رمضان تكون الأضرار أخطر حيث إنه يسبب الأرق ويخلص الجسم من الماء سريعًا لأن الشاى والقهوة من مدرات البول وهو ما يجعل الفرد يصاب بالجفاف والعطش فى نهار رمضان".

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