بالصور.. الأمير فيصل بن خالد آل سعود يقيم مأدبة إفطار لكبار أعيان السعودية

أقام الأمير فيصل بن خالد بن تركى آ سعود، مأدبة إفطار بمناسبة انتهاء آخر يوم عمل للقطاعات الحكومية وبداية إجازة عيد الفطر المبارك دعا فيها عدد من المسئولين والأعيان من مدينة جدة وجمع من المواطنين.

حضر مأدبة الإفطار التى أقامها الأمير فيصل بن خالد بقصر والده -المغفور له-خالد بن تركى آل سعود، كبار أعيان المملكة ومنهم الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبى، عضو مجلس الشورى كبير سدنة بيت الله الحرام، السفير زهير عبدالعزيز منقل، عضو هيئة سفراء مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى، السفير الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشيبى عضو هيئة سفراء مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى نائب كبير سدنة بيت الله الحرام، وسعيد على باحطاب، ممثل عن الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

كما حضر عدد من رجال الأعمال على رأسهم الشيخ ماجد محمد جابر الزهرانى، الأديب الكاتب عبدالله السقاف، الشيخ هتان عبدالعزيز منقل، وماجد عبدالعزيز جمالى سكرتير الأمير فيصل، وجمع غفير من المواطنين.

وبعد أداء صلاة المغرب تناول المدعوين طعام الإفطار ومن ثم دعا الأمير فيصل ضيوفه إلى الصالون الأدبى كعادته حيث جرت عدة حوارات أدبية واجتماعية بينه والضيوف تناولت أبرز القضايا فى المجتمع السعودى.



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جانب من الحضور



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جانب من الحضور



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كبار وأعيان المملكة العربية السعودية



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عدد من أعيان المملكة



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صورة جماعية للحضور



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ضيوف الأمير فيصل أثناء تناول الإفطار

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