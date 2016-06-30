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السفير أحمد أبو زيد ينشر صور مع وزير الخارجية أثناء زيارتهم إلى رام الله

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السفير أحمد أبو زيد ينشر صور مع وزير الخارجية أثناء زيارتهم إلى رام الله السفير أحمد أبو زيد ينشر صور مع وزير الخارجية أثناء زيارتهم إلى رام الله
نشر أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى للخارجية المصرية صوراً تجمعه مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى على متن أحد الطائرات الهليكوبتر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وذلك اثناء زيارته لمدينة رام الله أمس لنقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نظيره الفلسطينى محمود عباس تتعلق بدعم القضية الفلسطينية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن شكرى نقل إلى الرئيس الفلسطينى رسالة تضامن ودعم من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل دائماً على قمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأن الالتزام المصرى بدعم قضية الشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية التزام أصيل.

السفير-أحمد-أبو-زيد-ينشر-صورة-تجمعه-بوزير-الخارجية-سامح-شكرى-أثناء-زيارته-إلى-رام-الله--(1)

السفير-أحمد-أبو-زيد-ينشر-صورة-تجمعه-بوزير-الخارجية-سامح-شكرى-أثناء-زيارته-إلى-رام-الله--(2)

السفير-أحمد-أبو-زيد-ينشر-صورة-تجمعه-بوزير-الخارجية-سامح-شكرى-أثناء-زيارته-إلى-رام-الله--(3)

خلال زيارته لرام الله.. شكرى يسلم أبو مازن رسالة دعم مصر للقضية الفلسطينية
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