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طيران العراق والتحالف الدولى يقصف مواقع داعش بالأنبار

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طيران العراق والتحالف الدولى يقصف مواقع داعش بالأنبار طيران العراق والتحالف الدولى يقصف مواقع داعش بالأنبار
قصف طيران الجيش العراقى والتحالف الدولي، اليوم الخميس، مواقع لتنظيم (داعش) الإرهابى فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية ، أن طيران الجيش قصف مواقع (داعش) الإرهابية غرب بحيرة "الرزازة" بالأنبار، مما أسفر عن وقوع خسائر فى صفوف التنظيم بالأرواح والمعدات.

وأشاد وزير الدفاع العراقى خالد العبيدي، خلال زيارته مقر قيادة "عمليات الأنبار"، يرافقه رئيس أركان الجيش الفريق عثمان الغانمي، بالجيش العراقي؛ حيث قال إن طيران الجيش قام بدور مشرف وتاريخى فى القتال ضد (داعش) على مدار اليومين الماضيين، ودمر أرتال سيارات التنظيم الفارة من الفلوجة غرب عامرية الفلوجة، وكبدوهم خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.

وأشارت قيادة "عمليات الأنبار" اليوم أن عشرات الإرهابيين قتُلوا نتيجة قصف نفذه طيران التحالف الدولى بمنطقة "زنكورة" شمال غربى الرمادى مركز محافظة الأنبار.
>من جانبه، قال قائد العمليات اللواء إسماعيل المحلاوي، فى تصريح صحفي، إن طيران التحالف الدولى بالتنسيق مع قوة من الجيش، دمر موقعا للإرهابيين فى منطقة "زنكورة" وقتل عشرات الإرهابيين ودمر سيارة مسلحة برشاش عيار 23 مم.
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