دراسة.. الرضاعة الطبيعية تجعل الأطفال أكثر ذكاء

أثبتت دراسة علمية بريطانية حديثة التأثير الإيجابي للرضاعة الطبيعية على سلوك الأطفال، حيث أثبتت الأبحاث أن الأطفال الرضع الذين تغذوا على حليب الأم حتى عمر 6 أشهر على الأقل يصبحون أفضل سلوكًا من غيرهم في المستقبل.

وذكر تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية أن الباحثين توصلوا إلى أن الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية لمدة شهر واحد أو أقل هم أكثر عرضة للمشاكل السلوكية بمقدار الضعف عن أولئك الذين رضعوا رضاعة طبيعية حتى 6 أشهر.

وتشير الدراسة، التي قام بها خبراء من جامعة “غلاسكو” وشملت أطفالًا من جنوب إفريقيا، إلى أن فوائد الرضاعة الطبيعية لا تقتصر على الصحة البدنية.

وقد شملت الدراسة 1500 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عامًا.

ونصحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية النساء بتغذية أبنائهن عن طريق الرضاعة الطبيعية فقط حتى عمر 6 أشهر على الأقل، ثم الاستمرار في إرضاعهم مع إدخال بعض الأغذية الأخرى تدريجيًا.