أخبار عاجلة

الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

دراسة.. الرضاعة الطبيعية تجعل الأطفال أكثر ذكاء

Google+ Print
دراسة.. الرضاعة الطبيعية تجعل الأطفال أكثر ذكاء دراسة.. الرضاعة الطبيعية تجعل الأطفال أكثر ذكاء

الرضاعة الطبيعية تجعل الأطفال أكثر ذكاءً

أثبتت دراسة علمية بريطانية حديثة التأثير الإيجابي للرضاعة الطبيعية على سلوك الأطفال، حيث أثبتت الأبحاث أن الأطفال الرضع الذين تغذوا على حليب الأم حتى عمر 6 أشهر على الأقل يصبحون أفضل سلوكًا من غيرهم في المستقبل.

وذكر تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية أن الباحثين توصلوا إلى أن الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية لمدة شهر واحد أو أقل هم أكثر عرضة للمشاكل السلوكية بمقدار الضعف عن أولئك الذين رضعوا رضاعة طبيعية حتى 6 أشهر.

وتشير الدراسة، التي قام بها خبراء من جامعة “غلاسكو” وشملت أطفالًا من جنوب إفريقيا، إلى أن فوائد الرضاعة الطبيعية لا تقتصر على الصحة البدنية.

وقد شملت الدراسة 1500 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عامًا.

ونصحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية النساء بتغذية أبنائهن عن طريق الرضاعة الطبيعية فقط حتى عمر 6 أشهر على الأقل، ثم الاستمرار في إرضاعهم مع إدخال بعض الأغذية الأخرى تدريجيًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا