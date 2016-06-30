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خبر في الجول – الزمالك يرحب بإعارة ياسر إبراهيم لإنبي

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خبر في الجول – الزمالك يرحب بإعارة ياسر إبراهيم لإنبي خبر في الجول – الزمالك يرحب بإعارة ياسر إبراهيم لإنبي

يرحب الجهاز الفني للزمالك برحيل لاعبه ياسر إبراهيم المتواجد حاليا في سموحة على سبيل الإعارة إلى إنبي خلال الموسم المقبل سواء معارا أو انتقال نهائي.

وكان الزمالك قد أعار ياسر إبراهيم خلال الموسم الجاري إلى سموحة ومن المقرر أن يعود للفريق الأبيض عقب نهاية الدوري.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني للزمالك لا يمانع انتقال اللاعب إلى إنبي الذين طلبوا الحصول على توقيعه في ظل رغبة الفريق الأبيض في ضم أسامة إبراهيم ومحمد ناصف.

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق أن الزمالك يسعى لإجراء صفقة تبادلية مع إنبي من أجل ضم الثنائي أسامة إبراهيم ومحمد ناصف. (طالع التفاصيل)

وستجمع مسؤولي الناديين جلسة يوم السبت المقبل من أجل الاتفاق على المبلغ المطلوب مقابل حصول الزمالك على ناصف وإبراهيم.

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