مهاجم دجلة السابق لـ في الجول: الانتقال لفرنسا الأقرب.. والأهلي من يجعلني أعود لمصر

أكد جونيور مابوكو مهاجم وادي دجلة السابق أنه لم يحدد وجهته المقبلة بعد فسخ تعاقده مع الفريق المصري وإن كان الانتقال للدوري الفرنسي هو الأقرب.

وكان المهاجم الكونجولي قد فسخ تعاقده مع دجلة بالتراضي لرغبته في الاحتراف في أوروبا خلال الموسم المقبل.

وسجل مابوكو ثلاثة أهداف لدجلة هذا الموسم وصنع مثلهم، بينهم هدفا قاتلا هزم به الأهلي 1-0.

وتحدث مابوكو لـFilGoal.com قائلا:"أعتز للغاية بالتجربة التي خضتها مع وادي دجلة، عشت مع الفريق العديد من اللحظات الرائعة للغاية".

وبسؤاله عن وجهته المقبلة أجاب"أملك العديد من العروض ولم أحدد أي منهم حتى الآن، وإن كان الانتقال للدوري الفرنسي هو الأقرب".

وعن هل يعود للدوري المصري في المستقبل أجاب"نعم، ربما أنضم للأهلي".