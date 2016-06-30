رسميًا.. “هالك” ينتقل إلى نادي شنغهاي الصيني ليصبح أغلى لاعب في آسيا

انتقل اللاعب البرازيلي هالك، اليوم الخميس، إلى نادي شنغهاي إيست آسيا الصيني، في عقد لمدة 4 سنوات مقابل 62 مليون دولار، ليصبح أغلى لاعب في الدوري الصيني، وفي قارة آسيا على مر التاريخ.

وذكر نادي شنغهاي، أنه سيدفع 62 مليون دولار لنادي زينيت الروسي، مقابل التخلي عن هالك، بالاضافة إلى مكافآت مالية إذا أحرز اللاعب البرازيلي أكثر من 15 هدف، كما أن الاعب سيحصل على 12 ونصف مليون دولار سنويًا.

ويذكر أن صاحب الرقم القياسي السابق، لأغلى لاعب في قارة آسيا هو أليكس تيكسيرا، الذي انتقل من شاختار الأوكراني إلى جيانجسو سونينج الصيني في فبراير الماضي، في صفقة بلغت 50 مليون يورو.