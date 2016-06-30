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ألمانيا تسجل أكبر عدد من المواليد منذ 15 عاما

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ألمانيا تسجل أكبر عدد من المواليد منذ 15 عاما ألمانيا تسجل أكبر عدد من المواليد منذ 15 عاما

أرشيفية

قال مكتب الاحصاء الاتحادي، اليوم الخميس إن ألمانيا شهدت في 2015 عددًا من المواليد أكبر من أي عام منذ سنة 2000 مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الوفيات فاقتهم.

وبحسب سكاي نيوز عربية فأن ألمانيا صاحبة أكبر في أوروبا يعاني من ارتفاع نسبة كبار السن بين السكان. ووفرت مساعدات أكثر سخاء للأمهات والآباء خلال السنوات العشر الأخيرة في محاولة لزيادة معدل المواليد.

وتراجع معدل المواليد لكل امرأة إلى مستوى 1.25 في 1995 لكنه ارتفع في 2014 إلى 1.47. ويفوق عدد الوفيات عدد المواليد كل عام منذ 1972.

وقال المكتب إن ألمانيا استقبلت 738 ألف مولود جديد في 2015وهو ارتفاع نسبته 3.2 % عن العام السابق، وتوفي نحو 925 ألف شخص في ارتفاع نسبته 6.5 %.

وقال المكتب في يناير إن من المتوقع أن يكون إجمالي عدد السكان قد وصل إلى نحو 83 مليونا في 2015 فيما سيمثل أكبر زيادة خلال أكثر من 20 عامًا بسبب تدفق أكثر من مليون مهاجر.

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