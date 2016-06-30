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بالفيديو - بطريقته المعتادة.. تريزيجيه يفتتح أهدافه مع أندرلخت في الموسم الجديد

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بالفيديو - بطريقته المعتادة.. تريزيجيه يفتتح أهدافه مع أندرلخت في الموسم الجديد بالفيديو - بطريقته المعتادة.. تريزيجيه يفتتح أهدافه مع أندرلخت في الموسم الجديد

افتتح محمود حسن "تريزيجيه" جناح أندرلخت أهداف فريقه البلجيكي في مباراته الودية ضد أوديناردي بطريقته المعتادة.

تريزيجيه كان في يقضي الاجازة الصيفية بعد انتهاء الموسم الأول له مع أندرلخت والذي قضاه على سبيل الإعارة من الأهلي، قبل أن يعود لصفوف فريقه يوم الأحد.

وسجل تريزيجيه هدف المباراة الأول عندما اخترق الجبهة اليسرى وراوغ المدافعين بسرعته وأسكن الكرة في الشباك بمهارة.

انتهت المباراة بفوز أندرلخت 4-0.

رغم عدم مشاركة تريزيجيه مع أندرلخت في معظم المباريات الموسم الماضي إلا أن النادي البلجيكي قرر تحويل الإعارة إلى بيع نهائي في صفقة أدخلت للأهلي 3 ملايين يورو.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري البلجيكي يوم 29 يوليو المقبل.

شاهد الهدف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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