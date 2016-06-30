صور..وزيرة الاستثمار تلتقي مسئولي ناسداك دبي وسوق دبي المالي و الحبتور وابراج

عقدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع عبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وحامد أحمد الرئيس التنفيذي، وناقشت الدور الذي يمكن أن تساهم به ناسداك دبي في برنامج الاطروحات الأولية الذي تعده وزارة الاستثمار حاليًا بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لمصر.

وترتبط البورصة المصرية بتعاون مع بورصات دولة الإمارات المتحدة، دبي، وابوظبي، وناسداك دبي، حيث توجد حالات قيد مزدوج بين البورصة المصرية وبورصة ناسداك دبي، تساهم في جذب استثمارات أجنبية إلى السوق المصري.

كما التقت “خورشيد”، بقيادات سوق دبي المالي متمثلين في محمد المري، عضو مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، وحسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات، ورئيس قطاع العمليات، ومريم فكري، الرئيس التنفيذي للعمليات، ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع، وناقشت الوزيرة أليات عمل سوق دبي المالي وسبل دعم التعاون المشترك في الفتره القادمية، خاصةً في ظل استعداد وزاره الاستثمار للاعلان عن تفاصيل برنامج الاطروحات الأولية.

يرتبط سوق دبي المالي بعلاقات تعاون وثيقة مع المؤسسات المصرية المعنية بقطاع أسواق المال، ومن بينها البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، والإيداع المركزي، من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون أتت ثمارها خلال المرحلة الماضية، سواء على صعيد تبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأسواق المال بما في ذلك التدريب، ورفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين والمتعاملين في سوق المال، وكذلك توفير الأطر المناسبة لتشجيع الإدراج المزدوج.

وأكد مسئولي شركه أسواق دبي المالية، تطلعهم إلى مزيد من التعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية المصرية، بما يعود بالفائدة على المستثمرين والشركات في البلدين، خاصة وأن السوق المصرية تعتبر من أهم الأسواق الخارجية بالنسبة للشركات الإماراتية، حيث يتمتع البلدين بعلاقات استراتيجية ممتدة.

كما أصبحت شركة سوق دبي المالي، شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم، وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة، كما يمثل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة.

وفي إطار دعم العلاقات الثنائية مع كافه المستثمريين الإماراتيين، التقت الوزيرة في اجتماعان منفصلان مع كلًا من خلف أحمد الحبتور رئيس مجموعة الحبتور، و الرئيس التنفيذي لمجموعة أبراج الاستثمارية مصطفى عبد الودود الذين اطلعا الوزيرة على خططهما الاستثمارية المستقبلية في مصر والمنطقة.