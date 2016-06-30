دراسة: البقدونس وبذور الشبت يحتويان على مواد فعالة تمنع السرطان

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الإخبارى الأمريكي “Newsmax Health”، أن البقدونس وبذور الشبت تتمتع بقدرة فائقة لمنع الأورام السرطانية من النمو.

ولتأكيد نتائج الدراسة، أجرى فريق من العلماء الروس تجارب على الحيوانات، لإكتشاف تأثير البقدونس وبذور الشبت على انقسام خلايا السرطان التى تمكنها من النمو.

ووجد العلماء في معرض أبحاثهم أن البقدونس وبذور الشبت يحتويان على مادة “glaziovianin A”، التى تساعد على توقف نمو الخلايا السرطانية.

وأوضح الباحثون أن مادة “glaziovianin A” كانت تأتى من أوراق شجرة برازيلية معينة وكان عملاً شاقاً نوعاً ما، وكانت تتطلب مواد باهظة الثمن للحصول على المنتج النهائي.

وأشار الباحثون إلى أن الخلايا السرطانية تنقسم إلى خلايا كثيرة جداً بالمقارنة بالخلايا الطبيعية وبالتالى تكون شرسة وتوقفها امر صعب للغاية، لافتين إلى أن البقدونس وبذور الشبت لها تأثير فعال في وقف إنقسامها.

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