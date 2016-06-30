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"نيويورك تايمز": التدخين يضر بالحمض النووى ويضعف الحيوانات المنوية

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"نيويورك تايمز": التدخين يضر بالحمض النووى ويضعف الحيوانات المنوية "نيويورك تايمز": التدخين يضر بالحمض النووى ويضعف الحيوانات المنوية
التدخين له أضرار كثيرة للغاية وهو المسبب الأول لسرطان الرئة، وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر المجلة الدولية “BJU” أن التدخين يضر بالحمض النووى ويضعف قدرة الحيوانات المنوية على اختراق البويضة.

وأوضح الباحثون أن الرجال الذين يدخنون يعانون من انخفاض قدرة خلايا الميتوكوندريا التى تطلق الإنزيمات ذاتها، والتى تمكن الحيوانات المنوية من اختراق قشرة البويضة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون فى 422 من البروتينات الموجودة فى الحيوانات المنوية لـ 20 شخصا مدخنا و20 شخصا آخر غير مدخن، ووجدوا أن من بين المدخنين كان هناك 27 نوعا من هذه البروتينات مفقود.

وأشار مؤلف الدراسة ريكاردو بيمنتا بيرتولا من جامعة ساو باولو الاتحادية إلى أن التدخين له تأثير ضار على قدرة الرجل لإنتاج الحيوانات المنوية التى سوف تكون قادرة على تخصيب البويضة، والتى تؤثر على الأجنة فيما بعد أيضاً.

جدير بالذكر أن تاريخ التدخين يرجع إلى عام 5000 قبل الميلاد، حيث وُجد فى العديد من الثقافات المختلفة حول العالم، وجاء الاستكشاف والغزو الأوروبى للأمريكتين، لينتشر تدخين التبغ فى كل أنحاء العالم انتشاراً سريعاً.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر موقع صحيفة "نيويورك تايمز"، وذلك فى الثلاثون من شهر يونيو الجارى.

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