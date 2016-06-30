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صراع الصفقات – تقرير إسباني: ناني يقترب من الانضمام إلى فالنسيا

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صراع الصفقات – تقرير إسباني: ناني يقترب من الانضمام إلى فالنسيا صراع الصفقات – تقرير إسباني: ناني يقترب من الانضمام إلى فالنسيا

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية لاقتراب لويس ناني جناح نادي فينيرباهتشه التركي من الانضمام إلى نادي فالنسيا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وشارك ناني خلال الموسم المنصرم مع فينيرباهتشه في 47 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 12 هدفا وصنع 13 آخرين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية تقدم المفاوضات بين فالنسيا والنادي التركي.

وأوضح التقرير أن فالنسيا اتفق مع النادي التركي على دفع مبلغ 8.5 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات ناني، مع انتظار رد اللاعب.

ويرغب ناني في الرحيل عن تركيا خلال سوق الانتقالات الصيفية لأسباب شخصية، وكان قد طلب من وكيله لوكاس براسكريني أن يناقش رحيله إلى فالنسيا منذ ثلاثة أسابيع مضت.

ويشارك ناني مع منتخب بلاده البرتغال في بطولة أمم أوروبا ونجح في الوصول لربع النهائي ويواجه منتخب بولندا.

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