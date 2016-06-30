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مركز فلسطينى يعلن استقبال طلبات الاستفادة من مشروع عرس ذوى الاحتياجات

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مركز فلسطينى يعلن استقبال طلبات الاستفادة من مشروع عرس ذوى الاحتياجات مركز فلسطينى يعلن استقبال طلبات الاستفادة من مشروع عرس ذوى الاحتياجات
أعلن مركز "فتا" الفلسطينى، عن بدء استقبال طلبات الاستفادة من مشروع "العرس الجماعى لذوى الاحتياجات الخاصة من جرحى المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى.

المشروع بتمويل من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديراً من المركز الفلسطيني للتواصل الإنسانى "فتا"، لنضالات وتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس.

وأكد المركز، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى مساعدة (30) شاب وشابة من مدينة القدس من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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