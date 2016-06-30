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بالصور.. قنصل روسيا وقناصل الدول بالإسكندرية يقدمون العزاء فى ضحايا مطار أتاتورك

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بالصور.. قنصل روسيا وقناصل الدول بالإسكندرية يقدمون العزاء فى ضحايا مطار أتاتورك بالصور.. قنصل روسيا وقناصل الدول بالإسكندرية يقدمون العزاء فى ضحايا مطار أتاتورك
شارك رشيد صاديقوف، قنصل عام روسيا بالإسكندرية، اليوم، الخميس، وقناصل الدول الأجنبية والعربية بالإسكندرية لتسجيل التعازى فى ضحايا انفجار مطار اتاتورك الذى وقع بإسطنبول مؤخراً وراح ضحيته العشرات من المواطنين الأتراك والأجانب، وذلك بمقر القنصلية التركية بالإسكندرية.

وشارك فى العزاء السفير أسامة الخشاب، قنصل لبنان بالإسكندرية، والدكتور محمد صغيرون قنصل السودان بالإسكندرية، وشونان شان، قنصل الصين بالإسكندرية، وايمانويل كاكا فيلاكى، قنصل اليونان بالإسكندرية، خورخيه لوكاس كاديناس، قنصل اسبانيا بالإسكندرية.

وكانت القنصلية التركية بالإسكندرية برئاسة سردار بالانتابه، قنصل عام تركيا بالإسكندرية، أعلنت الحداد على أرواح ضحايا مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول الذى أسفر عنه مقتل وإصابة العشرات من الأتراك والعرب.

قنصل روسيا وقناصل الدول بالإسكندرية يقدمون العزاء فى ضحايا مطار أتاتورك (1)
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ايمانويل كاكا فيلاكى قنصل اليونان بالاسكندرية

قنصل روسيا وقناصل الدول بالإسكندرية يقدمون العزاء فى ضحايا مطار أتاتورك (2)
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رشيد صاديقوف قنصل روسيا بالإسكندرية

قنصل روسيا وقناصل الدول بالإسكندرية يقدمون العزاء فى ضحايا مطار أتاتورك (3)
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السفير اسامة الخشاب قنصل لبنان

قنصل روسيا وقناصل الدول بالإسكندرية يقدمون العزاء فى ضحايا مطار أتاتورك (4)
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خورخيه لوكاس قنصل اسبانيا بالإسكندرية

قنصل روسيا وقناصل الدول بالإسكندرية يقدمون العزاء فى ضحايا مطار أتاتورك (5)
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الدكتور محمد صغيرون قنصل السودان بالإسكندرية

قنصل روسيا وقناصل الدول بالإسكندرية يقدمون العزاء فى ضحايا مطار أتاتورك (6)
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شونان شان قنصل الصين بالإسكندرية


>القنصلية التركية بالإسكندرية تعلن الحداد اليوم على ضحايا حادث مطار أتاتورك

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