أخبار عاجلة

الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. قبيلة العامريين البدوية بالسويس تحتفل بذكرى 30 يونيو

Google+ Print
بالصور.. قبيلة العامريين البدوية بالسويس تحتفل بذكرى 30 يونيو بالصور.. قبيلة العامريين البدوية بالسويس تحتفل بذكرى 30 يونيو
أقامت قبيلة العامريين البدوية بالعين السخنة فى السويس إفطارا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، جمع العديد من الشخصيات بمحافظة السويس.

وحضر الإفطار الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العامريين البدوية، الذى استقبل الحاضرين من بينهم النائب البرلمانى محمد المصرى، والنائب طارق متولى، والمحامى عماد خاطر رئيس حزب المصريين الأحرار، وأحمد الكيلانى المحامى بالنقض، وسعيد حسن نقيب المحامين بالسويس، وأشرف فاروق وكيل نقابة المحامين بالسويس، وعلى أمين نائب رئيس حزب الوفد، وكريم عبد المعين إعلامى، والشيخ محمد أبوحسين شيخ قبيلة الدبور البدوية.

وقال الشيخ محمد خضير، شيخ قبيلة العامريين: إننا اليوم نحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو، التى أنقذت الشعب المصرى من مصير مجهول، وإننا يوم بعد يوم عندما ننظر إلى ما حدث للدول المجاورة من تدمير، نعرف كيف تم حماية من مصير مجهول بسبب جماعات الظلام"، مؤكدا أن القبائل البدوية خلف القوات المسلحة والشرطة من أجل حماية مصر.

قبيلة العامريين البدوية بالسويس تحتفل بذكرى 30 يونيو (1)

قبيلة العامريين البدوية بالسويس تحتفل بذكرى 30 يونيو (2)

قبيلة العامريين البدوية بالسويس تحتفل بذكرى 30 يونيو (3)

قبيلة العامريين البدوية بالسويس تحتفل بذكرى 30 يونيو (4)

قبيلة العامريين البدوية بالسويس تحتفل بذكرى 30 يونيو (5)

قبيلة العامريين البدوية بالسويس تحتفل بذكرى 30 يونيو (6)


>- بالصور.. محافظ السويس يتناول الإفطار مع حافظ سلامة والفدائيين بمسجد الشهداء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم