بالصور.. قبيلة العامريين البدوية بالسويس تحتفل بذكرى 30 يونيو

أقامت قبيلة العامريين البدوية بالعين السخنة فى السويس إفطارا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، جمع العديد من الشخصيات بمحافظة السويس.

وحضر الإفطار الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العامريين البدوية، الذى استقبل الحاضرين من بينهم النائب البرلمانى محمد المصرى، والنائب طارق متولى، والمحامى عماد خاطر رئيس حزب المصريين الأحرار، وأحمد الكيلانى المحامى بالنقض، وسعيد حسن نقيب المحامين بالسويس، وأشرف فاروق وكيل نقابة المحامين بالسويس، وعلى أمين نائب رئيس حزب الوفد، وكريم عبد المعين إعلامى، والشيخ محمد أبوحسين شيخ قبيلة الدبور البدوية.

وقال الشيخ محمد خضير، شيخ قبيلة العامريين: إننا اليوم نحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو، التى أنقذت الشعب المصرى من مصير مجهول، وإننا يوم بعد يوم عندما ننظر إلى ما حدث للدول المجاورة من تدمير، نعرف كيف تم حماية مصر من مصير مجهول بسبب جماعات الظلام"، مؤكدا أن القبائل البدوية خلف القوات المسلحة والشرطة من أجل حماية مصر.

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