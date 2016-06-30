بالصور - متجر يونايتد الرسمي يعلن صفقة لم تتم حتى الآن!

بشكل مفاجئ خرج متجر مانشستر يونايتد الرسمي بإعلان قميص هنريخ مخيتاريان مع الفريق الموسم المقبل قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي من قبل النادي.

زلاتان إبراهيموفيتش أعلن بشكل شخصي ورسمي اختياره لمانشستر يونايتد. (طالع التفاصيل)

اليوم السعيد مازال مستمرا بالنسبة لجماهير مانشستر يونايتد. فعلى الرغم من إعلان النادي بشكل رسمي عن ضم إبرا إلا أن المصادر بأكملها أجمعت إن الإعلان يوم الجمعة.

وأعلن متجر نادي مانشستر يونايتد عن قميص الفريق الثالث للموسم المقبل. لكن المفاجأة كانت في طرحه القميص باسم مخيتاريان مما يؤكد قرب إتمام الصفقة.

وعلى الجانب ذاته أكد جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي الموثوق إتمام صفقة مخيتاريان ليونايتد.

ومن المنتظر أن يعلن دورتموند بشكل رسمي يوم الجمعة خلال اجتماع الإدارة السنوي رحيل مخيتاريان إلى مانشستر يونايتد.