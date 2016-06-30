ليون يعلن رسميا رحيل مدافعه إلى برشلونة

أعلن نادي ليون الفرنسي رسميا انتقال مدافعه صامويل أومتيتي إلى نادي برشلونة بصفقة قدرها 25 مليون يورو.

أومتيتي ولد في الكاميرون، وانتقل مع عائلته إلى فرنسا عن عمر عامين، وتدرب في صفوف الشباب في نادي ليون. وتم تصعيده بعدها إلى الفريق الأول عام 2011 ولعب أربعة مواسم في الدوري الفرنسي، وشارك الموسم الماضي في 35 مباراة، وفاز بكأس فرنسا مع ناديه في عام 2012.

وأكد ليون في بيان تم نشره على الموقع الرسمي للنادي الفرنسي أن اللاعب سيتمم انتقاله إلى برشلونة في تاريخ 15 من شهر يوليو المقبل.

ويتواجد أومتيتي في الوقت الراهن في بطولة الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا بعد اختياره في اللحظات الأخيرة بعد إصابة جيريمي ماتيو لاعب برشلونة.

وقال النادي في بيانه: "ليون يتمنى النجاح له مع برشلونة ومع المنتخب الفرنسي في بطولة أوروبا الحالية".

وكان رئيس نادي برشلونة جوزيه ماريا بارتوميو قد أكد في وقت سابق من يوم الخميس الاتفاق مع ليون على صفقة أومتيتي. (طالع التفاصيل)