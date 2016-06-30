إلغاء سفر 3 ركاب بمطار أسيوط عقب بلاغ سلبي بوجود متفجرات بحقيبة أحدهم

​

مراسل ONA

ألغت سلطات مطار أسيوط الدولي سفر 3 ركاب ـ بينهم سيدة ـ إلى الكويت على خلفية ورود بلاغ يفيد وجود متفجرات بحقيبة سفر سيدة، من بين الثلاث ركاب​.

​كان اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من المهندس أحمد الروبي مدير مطار أسيوط يفيد بتلقي غرفة عمليات المطار بلاغًا بوجود متفجرات بحقيبة راكبة تدعى “مريم و” متجهة من مدينة أسيوط إلى دولة الكويت​.

​وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والمفرقعات وتم إغلاق محيط صالة السفر، وتم تفتيش الراكبة وشخصين كانا يرافقانها وتم إلغاء سفرهم من قبل سلطات المطار​.

​