محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

ونص القرار على عضوية كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ومعالي أحمد جمعة الزعابي ومعالي سعيد عيد سعيد الغفلي وسعادة فارس محمد المزروعي والسيد محمد نجم محمد عبدالرحيم القبيسي والسيدة اليازية علي صالح الكويتي مدير مكتب الدين العام – دائرة المالية.