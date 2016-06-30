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بالفيديو والصور.. محافظ بنى سويف يشهد مهرجانا رياضيا ضمن احتفالات 30 يونيو

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بالفيديو والصور.. محافظ بنى سويف يشهد مهرجانا رياضيا ضمن احتفالات 30 يونيو بالفيديو والصور.. محافظ بنى سويف يشهد مهرجانا رياضيا ضمن احتفالات 30 يونيو
شهد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، اليوم المهرجان الرياضى الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالاستاد الرياضى، فى إطار الفعاليات التى تنظمها محافظة بنى سويف احتفالا بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، بحضور اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام للمحافظة والنائبين عاطف عبدالجواد ومحمود عزت عضوى مجلس النواب، ومدير عام الشباب والرياضة " أحمد سرور" وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة.

وشاهد المحافظ مجموعة من العروض الرياضية التى أقيمت بمجمع السباحة الأوليمبى، تضمنت عروضا وفقرات لسباقات السباحة بأطوال مختلفة وعروض سباحة على ظهر والصدر، وقفز من على الأبراج ثم فقرة لبراعم السباحة.

ثم توجه المحافظ للصالة المغطاة بالاستاد الرياضى لمشاهدة ختام الأنشطة الرياضية والتى تضمنت نهائى مباراة كرة قدم "خماسى" بين مجلس مدينة ناصر ونادى الشباب الرياضى فى بطولة كأس المحافظ لمنتخبات مجالس المدن التى انتهت بفوز فريق نادى الشباب، كما شاهد المحافظ نهائى دورى اللجان الرياضية للكرة الطائرة بين منتخبى المحافظة وجامعة بنى سويف ، والتى انتهت بفوز المحافظة، بالإضافة إلى مشاهدة لوحة رياضية لجميع الألعاب الرياضية والتى ضمت ألعاب "قدم، طائرة، ملاكمة، قفز، سلة، وثب عالى، العاب قوى، وغيرها من الألعاب، حيث وزع المحافظ الكئووس والجوائز على الفرق الفائزة فى ألعاب وأنشطة المهرجان.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ تشهد يوما حافلا من الفاعليات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يوينو، بدأ بتكريم مجموعة من الطلبة النابغين والمبدعين والمخترعين ،ثم المهرجان الرياضى بالاستاد ،على أن تختتم باحتفالات فنية وغنائية بميدان الشهداء مساء اليوم

محافظ بنى سويف يشهد مهرجانا رياضيا ضمن احتفالات 30 يونيو (1)
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محافظ بنى سويف اثناء حضوره المهرجان الرياضى

محافظ بنى سويف يشهد مهرجانا رياضيا ضمن احتفالات 30 يونيو (2)
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المحافظ والسكرتير العام وقيادات الشباب اثناء حضورهم المهرجان

محافظ بنى سويف يشهد مهرجانا رياضيا ضمن احتفالات 30 يونيو (3)
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شريف حبيب يشاهد العروض الرياضية والسباحة

محافظ بنى سويف يشهد مهرجانا رياضيا ضمن احتفالات 30 يونيو (4)
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المحافظ يكرم الفرق الفائزة ويوزع الجوائز

محافظ بنى سويف يشهد مهرجانا رياضيا ضمن احتفالات 30 يونيو (5)
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توزيع الجوائز على مسئولى الفرق الفائزة فى المهرجان

محافظ بنى سويف يشهد مهرجانا رياضيا ضمن احتفالات 30 يونيو (6)
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مسئول احدى الفرق الفائزة يتسلم الجائزة

محافظ بنى سويف يشهد مهرجانا رياضيا ضمن احتفالات 30 يونيو (7)
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صورة تذكارية للمحافظ مع الفرق الفائزة

محافظ بنى سويف يشهد مهرجانا رياضيا ضمن احتفالات 30 يونيو (8)
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المحافظ يتوسط قيادات الشباب والرياضة والفرق المشاركة


>محافظ بنى سويف يكرم الطلاب المخترعين والمتفوقين علميا

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