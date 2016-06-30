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التبرع بـ 4 ماكينات غسيل كلوى و10 أسرة لمرضى مستشفى كفر الشيخ

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التبرع بـ 4 ماكينات غسيل كلوى و10 أسرة لمرضى مستشفى كفر الشيخ التبرع بـ 4 ماكينات غسيل كلوى و10 أسرة لمرضى مستشفى كفر الشيخ
قال سالم أبو شعير المتحدث الرسمى لمستشفى كفر الشيخ العام، إن فاعل خير تبرع بـ 4 ماكينات غسيل كلوى، كما تبرع عدد من أطباء بـ 10 أسرة لمرضى الغسيل الكلوى.

وأضاف شعير، فى تصريح له، مساء اليوم الخميس، أن المستشفى تسلم الماكينات الجديدة والأسرة، مما خفف من الزحام الذى كانت تشهده وحدة الغسيل الكلوى.

وقال الدكتور زيدان المنشاوى، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، إنه يشيد بدور المشاركة المجتمعة، للنهوض بالمستشفى ودعمها بما يخدم المرضى.


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