ملك البحرين يشيد بدور البرلمان العربى فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية

أشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بالدور المهم الذى يقوم به البرلمان العربى وإسهاماته فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية فى المحافل الدولية، وتعزيز مسيرة العمل العربى المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد فى قصر الصخير لرئيس البرلمان العربى، أحمد بن محمد الجروان، وعدد من أعضاء البرلمان بمناسبة زيارتهم للبحرين، بهدف دعم توجهاتها فى محاربة الإرهاب والدفاع عن الأمن القومى العربى.

ورحب ملك البحرين خلال اللقاء بالجروان والوفد المرافق له معربا عن تقديره لجهود ومواقف البرلمان العربى الداعمة والمساندة لمملكة البحرين، مؤكدا جلالته ان هذه المواقف المشرفة هى محل التقدير والاعتزاز.

وقد أعرب الجروان وأعضاء البرلمان العربى عن شكرهم وتقديرهم لملك البحرينن وللشعب البحرينى الشقيق، كما أكد الجروان رفض البرلمان العربى للتدخلات الإيرانية فى شؤون مملكة البحرين وتأييدهم لقيادة الملك حمد بن عيسى وتوجهات مملكة البحرين وكافة إجراءاتها، نحو حماية أمنها وسلامة مواطنيها ووحدة أراضيها، والذود عن الأمة العربية من البوابة الشرقية المصدرة للإرهاب والطائفية، معربا عن خالص تمنياته لمملكة البحرين بدوام الأمن والاستقرار والتطور والازدهار.

كما أكد أعضاء البرلمان العربى أنهم سوف ينقلون موقفهم وتضامنهم مع مملكة البحرين إلى الأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى، والاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى ، وكافة البرلمانات التى تناولت الشأن البحرينى بهدف توضيح الحقائق أمام الرأى العام، والمطالبة بردع التدخلات الإيرانية فى الشأن البحرينى والعربى بشكل عام.

ونوه عاهل البحرين بجهود البرلمان العربى فى تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية وتبادل الزيارات، والخبرات لتطوير المسيرة البرلمانية فى الدول العربية ومد جسور التعاون والتفاهم مع برلمانات الدول الصديقة بما يخدم القضايا العربية العادلة.

من جانبه أكد الجروان أهمية تعزيز علاقات التعاون ودعم الروابط المشتركة بين الدول العربية، وبالأخص فى ظل ما تمر به المنطقة العربية من تحديات وظروف دقيقة، وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية والبناء والتقدم ويعود بالخير والمنفعة على كافة الشعب العربى.

كما التقى وفد البرلمان العربى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، معربين عن دعمهم لتوجهات الحكومة البحرينية فى محاربة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، ضد التدخل الأجنبي ومساعى تأجيج الطائفية.

من جانبه أكد وزير الخارجية البحرينى على أهمية دور البرلمان العربى فى تمثيل صوت الشعب العربى في كافة المحافل الإقليمية والدولية ودعم مسيرة العمل العربى المشترك لما فيه خير ومصلحة الشعب العربى الكبير.

وكان وفد البرلمان العربى قد عقد مؤتمرا صحفيا فى المنامة صباح اليوم أكد فيه موقفه الداعم للمملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبا فى كافة إجراءاتها، لمحاربة الإرهاب وحماية أمن وسلامة ووحدة أراضيها ومواطنيها، ضد كافة التدخلات الإيرانية الساعية إلى زعزعة أمن البحرين عبر دعم الإرهاب والطائفية، مشيدين بجهود مملكة البحرين فى الدفاع عن الأمة العربية من البوابة الشرقية ، ومطالبين المجتمع الدولى بالتدخل ، وفقا للقانون الدولى، من أجل وقف التدخلات الإيرانية فى الشأن البحرينى والعربى بشكل عام.

شمل وفد البرلمان العربى إلى البحرين سعادة سالم بن علي الكعبي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان وأصحاب السعادة أعضاء البرلمان العربى، مبارك الخرينج ، د. مشعل بن فهم السلمى، واللواء سعد الجمال، و خالد على بن زايد، و مبارك الغانم.

عاهل البحرين يناقش مع نائب الرئيس اليمنى مستجدات الأوضاع فى اليمن

http://www.youm7.com/story/2016/6/30/%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-/2782338