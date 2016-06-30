أخبار عاجلة

الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ملك البحرين يشيد بدور البرلمان العربى فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية

Google+ Print
ملك البحرين يشيد بدور البرلمان العربى فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية ملك البحرين يشيد بدور البرلمان العربى فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية
أشاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بالدور المهم الذى يقوم به البرلمان العربى وإسهاماته فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية فى المحافل الدولية، وتعزيز مسيرة العمل العربى المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد فى قصر الصخير لرئيس البرلمان العربى، أحمد بن محمد الجروان، وعدد من أعضاء البرلمان بمناسبة زيارتهم للبحرين، بهدف دعم توجهاتها فى محاربة الإرهاب والدفاع عن الأمن القومى العربى.

ورحب ملك البحرين خلال اللقاء بالجروان والوفد المرافق له معربا عن تقديره لجهود ومواقف البرلمان العربى الداعمة والمساندة لمملكة البحرين، مؤكدا جلالته ان هذه المواقف المشرفة هى محل التقدير والاعتزاز.

وقد أعرب الجروان وأعضاء البرلمان العربى عن شكرهم وتقديرهم لملك البحرينن وللشعب البحرينى الشقيق، كما أكد الجروان رفض البرلمان العربى للتدخلات الإيرانية فى شؤون مملكة البحرين وتأييدهم لقيادة الملك حمد بن عيسى وتوجهات مملكة البحرين وكافة إجراءاتها، نحو حماية أمنها وسلامة مواطنيها ووحدة أراضيها، والذود عن الأمة العربية من البوابة الشرقية المصدرة للإرهاب والطائفية، معربا عن خالص تمنياته لمملكة البحرين بدوام الأمن والاستقرار والتطور والازدهار.

كما أكد أعضاء البرلمان العربى أنهم سوف ينقلون موقفهم وتضامنهم مع مملكة البحرين إلى الأمم المتحدة والاتحاد البرلمانى الدولى، والاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى ، وكافة البرلمانات التى تناولت الشأن البحرينى بهدف توضيح الحقائق أمام الرأى العام، والمطالبة بردع التدخلات الإيرانية فى الشأن البحرينى والعربى بشكل عام.

ونوه عاهل البحرين بجهود البرلمان العربى فى تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية وتبادل الزيارات، والخبرات لتطوير المسيرة البرلمانية فى الدول العربية ومد جسور التعاون والتفاهم مع برلمانات الدول الصديقة بما يخدم القضايا العربية العادلة.

من جانبه أكد الجروان أهمية تعزيز علاقات التعاون ودعم الروابط المشتركة بين الدول العربية، وبالأخص فى ظل ما تمر به المنطقة العربية من تحديات وظروف دقيقة، وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية والبناء والتقدم ويعود بالخير والمنفعة على كافة الشعب العربى.

كما التقى وفد البرلمان العربى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، معربين عن دعمهم لتوجهات البحرينية فى محاربة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، ضد التدخل الأجنبي ومساعى تأجيج الطائفية.

من جانبه أكد وزير الخارجية البحرينى على أهمية دور البرلمان العربى فى تمثيل صوت الشعب العربى في كافة المحافل الإقليمية والدولية ودعم مسيرة العمل العربى المشترك لما فيه خير ومصلحة الشعب العربى الكبير.

وكان وفد البرلمان العربى قد عقد مؤتمرا صحفيا فى المنامة صباح اليوم أكد فيه موقفه الداعم للمملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبا فى كافة إجراءاتها، لمحاربة الإرهاب وحماية أمن وسلامة ووحدة أراضيها ومواطنيها، ضد كافة التدخلات الإيرانية الساعية إلى زعزعة أمن البحرين عبر دعم الإرهاب والطائفية، مشيدين بجهود مملكة البحرين فى الدفاع عن الأمة العربية من البوابة الشرقية ، ومطالبين المجتمع الدولى بالتدخل ، وفقا للقانون الدولى، من أجل وقف التدخلات الإيرانية فى الشأن البحرينى والعربى بشكل عام.

شمل وفد البرلمان العربى إلى البحرين سعادة سالم بن علي الكعبي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان وأصحاب السعادة أعضاء البرلمان العربى، مبارك الخرينج ، د. مشعل بن فهم السلمى، واللواء سعد الجمال، و خالد على بن زايد، و مبارك الغانم.

عاهل البحرين يناقش مع نائب الرئيس اليمنى مستجدات الأوضاع فى اليمن

http://www.youm7.com/story/2016/6/30/%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-/2782338

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود