مصدر بالخارجية التونسية: تركيا وافقت على تسليمنا داعشى تونسى قاتل فى سوريا

صرح مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية بتونس، بأن السلطات التركية، وافقت على تسليم معتقل لديها إلى تونس، والذى كان ضمن المجموعات الإرهابية فى سوريا .

وقال المصدر ، فى تصريح أدلى به اليوم الخميس لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، إن "تونس قد قامت بمساعى كبيرة لتمكين المعتقل نجل العميد الراحل فتحي بيوض، من العودة إلى تونس فى أقرب وقت، وكذلك الفتاة التى رافقته"، مرجحا أن يعودا فى غضون هذا الأسبوع.

كما أوضح أن وزارة الشؤون الخارجية التونسية، بذلت مجهودات كبيرة فى الموضوع، بالتنسيق مع الصليب الاحمر الدولى والسلطات التركية، قصد تحديد مكانه والتواصل معه، وتمكين والده من الإتصال به، مبينا أن الفقيد هو من أقنع إبنه بتسليم نفسه إلى السلطات التركية.

وكان الفقيد العميد، فتحي بيوض رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى العسكرى بالعاصمة، من بين ضحايا الهجوم الإرهابى الذى وقع الثلاثاء الماضي بمطار أتاتورك بمدينة إسطنبول بتركيا، ويصل جثمانه مساء اليوم الخميس إلى مطار تونس قرطاج، على ان تقام غدا الجمعة بمدينة قصور الساف من ولاية المهدية، جنازة رسمية للفقيد، على غرار بقية العسكريين.

يشار إلى ان هجومين إرهابيين وقعا مساء الثلاثاء الماضى، تبعهما إطلاق نار بمطار "أتاتورك" الدولى بمدينة إسطنبول التركية، مما أسفر عن مقتل 41 شخصا، من بينهم العميد فتحى بيوض، إلى جانب إصابة 239 آخرين، وفق آخر حصيلة رسمية.

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http://www.youm7.com/story/2016/6/30/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88/2782695