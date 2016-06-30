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الجيش السورى يصد هجوما لجيش الفتح بريف حلب..ويقتل 100 من المهاجمين

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الجيش السورى يصد هجوما لجيش الفتح بريف حلب..ويقتل 100 من المهاجمين الجيش السورى يصد هجوما لجيش الفتح بريف حلب..ويقتل 100 من المهاجمين
صد الجيش السورى، اليوم الخميس، هجوما كبيرا شنه مسلحو (جيش الفتح) على مواقع الجيش فى منطقة مزارع الملاح بريف حلب الشمالى، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 من المهاجمين.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) نقلا عن مواقع إعلامية سورية، أن قائدا ميدانيا فى "جيش الفتح"، يدعى "عبد اللطيف عبد الرحمن درويش"، لقى حتفه فى المعارك التى شاركت فيها أعداد كبيرة من مسلحى فصائل مختلفة، منها "جبهة النصرة" و"حركة نور الدين الزنكي" و"أحرار الشام" و"فيلق الشام" و"الحزب الإسلامى التركستاني" و"جيش العزة" و"أنصار الشام" و"الفرقة الساحلية الأولى والثانية" و"جيش النصر" و"جيش التحرير".

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مصر 365

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