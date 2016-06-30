أخبار عاجلة

الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"المرور": ضبط 47 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين المحافظات

Google+ Print
"المرور": ضبط 47 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين المحافظات "المرور": ضبط 47 ألف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور وميادين المحافظات
شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات أمن القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وباقى المحافظات حملات موسعة لفرض الانضباط المرورى فى الشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملات، التى قادها اللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة للمرور على مدى 24 ساعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة، عن ضبط 47830 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 3293 مخالفات متنوعة لدراجات نارية، بالإضافة إلى حجز 613 دراجة نارية مخالفة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل كل واقعة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365