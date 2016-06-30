تقرير في الجول - ماذا فعل إبراهيموفيتش في مواجهاته السابقة أمام يونايتد

أعلن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش انتقاله أخيرا إلى مانشستر يونايتد على الرغم من عدم إعلان النادي الإنجليزي عن الصفقة حتى الآن.

لكن المؤشرات والتقارير وكل شيء كان يقول أن صفقة اتنقال السويدي زلاتان إلى أولد ترافورد شبه محسومة لينضم إلى مورينيو من جديد.

خطوة جديدة في مسيرة اللاعب الذي سيلعب لأول مرة في الدوري الإنجليزي مع العملاق الأحمر الذي ترنح في السنوات الماضية باعتزال فيرجسون قبل أن يدخل مرحلة جديدة تحت قيادة مورينيو.

لكن ماذا فعل زلاتان إبراهيموفيتش خلال مواجهاته السابقة أمام مانشستر يونايتد ناديه الجديد؟

مواجهتين فقط

التقى إبراهيموفيتش أمام مانشستر يونايتد في مواجهتين رسميتين فقط من قبل، الطريف أنه كان تحت قيادة مورينيو أيضا عندما كان الثنائي في إنتر ميلان.

إنتر ميلان التقي مع مانشستر يونايتد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في موسم 2008-2009.

يونايتد حامل اللقب آنذاك نجح في الخروج بتعادل سلبي في جوزيبي مياتزا بميلان قبل أن يلتقوا في الإياب على ملعب أولد ترافورد.

في المباراة الثانية والتي شهدت إثارة كبيرة نجح الشياطين الحمر في الفوز بهدفي فيديتش وكريستيانو رونالدو.

إبراهيموفيتش وأدريانو وكتيبة مورينيو تألقوا خلال المباراة لكنهم اصطدموا بحظ سيء وكذلك فان دير سار ودفاع الشياطين الحمر القوي.

سجل رائع في الوديات

إبراهيموفيتش وديا سجله رائع أمام مانشستر يونايتد فقد سبق له وأن زار شباك الشياطين الحمر مرتين في المباريات الودية.

أولها كانت مع إنتر ميلان عام 2007 عندما التقى الفريق الإيطالي مع مانشستر يونايتد في أولد ترافورد والتي انتهت بفوز الضيوف 3-2.

روني سجل أولا ليونايتد قبل أن يتعادل ديفيد سوازو لإنتر ثم أضاف زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني قبل أن يعود سوازو ويضيف الثالث للطليان ثم قلص هدف عكسي من أدريانو النتيجة للشياطين الحمر.

الثاني كان بشباك ديفيد دي خيا في تحضيرات ما قبل الموسم في الصيف الماضي بقميص باريس سان جيرمان بالمباراة التي فاز فيها الفريق الفرنسي بهدفين دون رد بالولايات المتحدة الأمريكية.