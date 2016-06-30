حاكم الشارقة يعتمد حزمة من القرارات لتوفير الحياة الكريمة لمواطني الإمارة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حزمة من القرارات لحل المشاكل التي تواجه مواطني إمارة الشارقة من فئة المستفيدين من إعانات وزارة تنمية المجتمع ودائرة الخدمات الاجتماعية والذي يبلغ عددهم 8000 حالة.

جاء الإعلان عن ذلك خلال تلاوة الإعلامي محمد ماجد السويدي لعدد من القرارات في برنامج الخط المباشر الذي يذاع عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

ونصت قرارات سموه - والتي جاءت نتيجة لما توصل إليه مشروع التعداد من حقائق عبر دراسات ميدانية لسكان إمارة الشارقة والذي قامت به دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية - على تخصيص مبلغ 15 مليون درهم بشكل سنوي لدفع إيجارات المساكن التابعة لهذه الفئة مع البدء في إنشاء مساكن مؤثثة بالكامل لهم ..إضافة إلى توجيه سموه بالبدء في معالجة ديونهم التي تبلغ 320 مليون درهم.

الجدير بالذكر أن هذه القرارات قد فعلت وبشكل تام على كافة المستفيدين والمشمولين بها في كل من مدن ومناطق المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومنطقة الحمرية على ان تفعل على المستفيدين والمشمولين بها في مدينة الشارقة خلال الأيام القليلة القادمة.

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