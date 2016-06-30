أخبار عاجلة

الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكم الشارقة يعتمد حزمة من القرارات لتوفير الحياة الكريمة لمواطني الإمارة

Google+ Print
حاكم الشارقة يعتمد حزمة من القرارات لتوفير الحياة الكريمة لمواطني الإمارة حاكم الشارقة يعتمد حزمة من القرارات لتوفير الحياة الكريمة لمواطني الإمارة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حزمة من القرارات لحل المشاكل التي تواجه مواطني إمارة الشارقة من فئة المستفيدين من إعانات وزارة تنمية المجتمع ودائرة الخدمات الاجتماعية والذي يبلغ عددهم 8000 حالة. 

جاء الإعلان عن ذلك خلال تلاوة الإعلامي محمد ماجد السويدي لعدد من القرارات في برنامج الخط المباشر الذي يذاع عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

ونصت قرارات سموه - والتي جاءت نتيجة لما توصل إليه مشروع التعداد من حقائق عبر دراسات ميدانية لسكان إمارة الشارقة والذي قامت به دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية - على تخصيص مبلغ 15 مليون درهم بشكل سنوي لدفع إيجارات المساكن التابعة لهذه الفئة مع البدء في إنشاء مساكن مؤثثة بالكامل لهم ..إضافة إلى توجيه سموه بالبدء في معالجة ديونهم التي تبلغ 320 مليون درهم.

الجدير بالذكر أن هذه القرارات قد فعلت وبشكل تام على كافة المستفيدين والمشمولين بها في كل من مدن ومناطق المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومنطقة الحمرية على ان تفعل على المستفيدين والمشمولين بها في مدينة الشارقة خلال الأيام القليلة القادمة.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية