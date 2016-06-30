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«داعش» يتبنى قتل كاهن كنيسة مارجرجس بشمال سيناء

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«داعش» يتبنى قتل كاهن كنيسة مارجرجس بشمال سيناء «داعش» يتبنى قتل كاهن كنيسة مارجرجس بشمال سيناء

القس رفائيل موسى

قتل قس قبطي، اليوم الخميس، برصاص أطلقه عليه مجهولون في مدينة العريش بشمال سيناء حيث تواجه القوات المسلحة الإرهابيين، وتبني الفرع المصري لتنظيم داعش “اغتياله”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقتل رفائيل موسى (46 عاماً) على الفور عندما أطلق مجهول النار عليه وأصابه في رأسه، وفقاً لبولس حليم أحد المتحدثين باسم الكنيسة.

وأوضح حليم أن القس قتل بعد مغادرته كنيسة كان يحضر فيها قداساً.

وقالت مصادر أمنية إن أكثر من مسلح متورط في قتل القس، مؤكدة أنهم كانوا يتابعون تحركاته وأطلقوا النار عليه بمجرد نزوله من سيارته.

وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت مجموعة “ولاية سيناء”، الفرع المصري لتنظيم داعش، مسؤوليتها عن “اغتياله” واصفة إياه بأنه “كافر ومحارب للإسلام”.

وقال البيان “مفرزة أمنية لداعش تمكنت من استهداف القس موسى رفائيل وتم استهدافه بالسلاح الخفيف ما أدى إلى هلاكه على الفور”.

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