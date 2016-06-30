شريف عزت رئيسا لشركة مصرللطيران للخطوط الجوية والعبادي رئيسًا لقطاع التحالفات

أصدر صفوت مُسَلَّم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً اليوم بتكليف الطيار شريف عزت للقيام بأعمال رئيس مجلس ادارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها وذلك خلفًا للطيار هشام النحاس.

كما أصدر مُسَلَّم قرارًا بتكليف محمد العبادي للعمل رئيسًا لقطاع التحالفات بالشركة القابضة وذلك خلفاً لمحمد سليمان الذي تم تعيينه مستشارًا لرئيس الشركة القابضة.

وفي السياق ذاته تم تكليف المحاسب شريف عبد الجليل للعمل رئيسًا للقطاع المالي بالشركة القابضة خلفًا للمحاسب سالم سالم والذي تم تعيينه مستشارًا لرئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

هذا وتقدم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بخالص الشكر والتقدير لكل من الطيار هشام النحاس والمحاسب سالم سالم والاستاذ محمد سليمان علي جهودهم طوال الفترة الماضية في ظل الظروف العصيبة التي مرت بها الشركة الوطنية متمنياً لهم جميعاً التوفيق في المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الطيار شريف عزت يعمل قائدًا علي طراز البوينج 300-777 ومدرب وممتحن على نفس الطراز، كما أنه كان نائب كبير طراز البوينج 500-737 و مدير لمشروع البوينج 800-737، ثم كبيرا لطراز البوينج 737 -800 ، كما شغل نائب مدير عامً الإدارة العامة للتدريب الجوي بقطاع العمليات بشركة الخطوط الجوية ثم مدير عاما لها ، ومفتشاً بسلطة الطيران المدني المصرى.

أيضاً تقلد محمدالعبادي العديد من المناصب بالشركة من أبرزها مديراً إقليمياً لمصر للطيران في عدد من البلدان منها دبي ونيويورك واليابان، كما شغل منصب مدير عام الشئون التجارية بشركة مصر للطيران إكسبريس ومديراً عاماً للأقاليم الخارجية وآخرها مساعدًا لرئيس القطاع التجاري بشركة الخطوط الجويه.

كما تولى شريف عبد الجليل العديد من المهام الوظيفية الهامة على مدار عمله داخل القطاع المالي بالشركة حيث عمل مديرًا لإدارة حسابات المكاتب الخارجيه بشركة الخطوط الجوية، ثم مدير عام الشئون المالية للمبيعات بالشركة ذاتها. كما تولى منصب مديراً عاماً للشئون المالية بشركة الشحن الجوي، و آخرها رئيسًا للإدارات العامة للشئون المالية بشركة الخطوط الجوية.

أ ش أ