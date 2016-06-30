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نيابة دسوق بكفر الشيخ تحقق فى واقعة عثور حارس فيلا على تمساح صغير

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نيابة دسوق بكفر الشيخ تحقق فى واقعة عثور حارس فيلا على تمساح صغير نيابة دسوق بكفر الشيخ تحقق فى واقعة عثور حارس فيلا على تمساح صغير
أمرت نيابة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الخميس، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى الأول لنيابات كفر الشيخ، بانتداب أحد الأطباء البيطريين، لفحص تمساح صغير، عثر عليه حارس أمن، لبيان ما إذا كان أليفا من عدمه، وبيان عمره، وحالته الصحية، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

انتقل الدكتور أيمن الشرقاوى رئيس قسم المجازر، والتفتيش البيطرى، بإدارة دسوق البيطرية، لفحص التمساح، وذلك بناء على تكليف النيابة العامة، وكشف تقرير الفحص البيطرى للتمساح أنه تمساح نيلى، من النوع الأنثى، عمر 4 شهور تقريبا، ويبلغ طوله 55 سنتيمتر تقريبا.

وأوصى تقرير الطب البيطرى، بضرورة مصادرته بحديقة الحيوان، نظرا لما يمثلة من خطورة فيما بعد، عقب تخطيه المرحلة العمرية التى عليها الآن، لمرحلة أخرى أكبر من ذلك، وكذا للاستفادة به فيما بعد.

وكان العميد هشام مطر مأمور قسم شرطة بندر دسوق، تلقى بلاغاً من حارس أمن بمدينة دسوق بكفرالشيخ، بعثوره على كائن غريب، وتبين من فحصه أنه تمساح صغير الحجم وليس سمكة زينة كما ظن، عثر عليه أثناء عبورالتمساح شريط السكة الحديد بمنطقة طريق دسوق - فوه، فى الجهة الموازية للأراضى الزراعية.

وكشف صاحب البلاغ أنه أثناء تفقده حالة الأمن الخاصة بعمله، لاحظ وجود كائن يعبر شريط السكة الحديد، الممتدة خلف الفيلا التى يحرسها، وبالاقتراب منه تبين أنه تمساح، ولم يعرف مصدر ظهوره، إذا كان خرج من مياه ترعة القضابة القريبة من المنطقة، أو من جهة أخرى.


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