أخبار عاجلة

الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. مواطنون يتناولون الإفطار أمام مجمع التحرير للاحتفال بـ30 يونيو

Google+ Print
بالصور.. مواطنون يتناولون الإفطار أمام مجمع التحرير للاحتفال بـ30 يونيو بالصور.. مواطنون يتناولون الإفطار أمام مجمع التحرير للاحتفال بـ30 يونيو
تناول، منذ قليل، عدد من المواطنين وجبة الإفطار بالحديقة المتواجدة أمام مجمع التحرير، استعدادًا للمشاركة فى الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، التى أطاحت بنظام جماعة الإخوان الإرهابية.

ويشهد ميدان التحرير تواجدًا أمنيًا مكثفًا لتأمين احتفالات المواطنين.

مواطنون يتناولون الإفطار أمام مجمع التحرير للاحتفال بـ30 يونيو (1)
>

المواطنون أثناء تناول الإفطار

مواطنون يتناولون الإفطار أمام مجمع التحرير للاحتفال بـ30 يونيو (2)
>

مواطنون يتناولون الإفطار أمام المجمع

مواطنون يتناولون الإفطار أمام مجمع التحرير للاحتفال بـ30 يونيو (3)
>

تناول المواطنين الإفطار بميدان التحرير

مواطنون يتناولون الإفطار أمام مجمع التحرير للاحتفال بـ30 يونيو (4)
>

المواطنون يفترشون الأرض لتناول وجبة الإفطار


>أيمن أبو العلا مهنئًا بذكرى 30 يونيو: يجب عدم نسيان شهداء الجيش والشرطة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365