بالصور.. مواطنون يتناولون الإفطار أمام مجمع التحرير للاحتفال بـ30 يونيو

تناول، منذ قليل، عدد من المواطنين وجبة الإفطار بالحديقة المتواجدة أمام مجمع التحرير، استعدادًا للمشاركة فى الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو، التى أطاحت بنظام جماعة الإخوان الإرهابية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أيمن أبو العلا مهنئًا بذكرى 30 يونيو: يجب عدم نسيان شهداء الجيش والشرطة
ويشهد ميدان التحرير تواجدًا أمنيًا مكثفًا لتأمين احتفالات المواطنين.
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المواطنون أثناء تناول الإفطار
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مواطنون يتناولون الإفطار أمام المجمع
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تناول المواطنين الإفطار بميدان التحرير
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المواطنون يفترشون الأرض لتناول وجبة الإفطار
>أيمن أبو العلا مهنئًا بذكرى 30 يونيو: يجب عدم نسيان شهداء الجيش والشرطة