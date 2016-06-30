انتبه..6 عادات يومية تزيد من مستوى السكر فى الدم

- 6 أعشاب تحسن مستوى السكر فى الدم.. اشرب حلبة كتير

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" عادات يومية يمكن أن تزيد نسبة مستوى السكر فى الدم، وتتضمن الآتى:>1- شرب الكثير من القهوة:إذا كنت تستهلك الكثير من القهوة بدون سكر، فإن مادة الكافيين الموجودة فى القهوة يمكن أن تؤدى إلى زيادة مستويات السكر فى الدم.>2- استهلاك الأغذية ذات السعرات الحرارية العالية:مثل البيتزا والبطاطس والشوكولاتة والبرجر، فهذه بعض الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية ويمكن أنتزيد من مستويات السكر فى الدم.>3- تناول بعض أنواع معينة من المضادات الحيوية، خاصة فى حالات الانفلونزا والجيوب الانفية والأنفلونزا، فمن المعروف أنها تسبب زيادة كبيرة بمستويات السكر فى الدم.>4- الإجهاد: ضغوط العمل والاكتئاب والكثير من الضغوط المتعلقة بالأسرة، يمكن أن تؤدى إلى تغير فى الهرمونات، مما يؤدى إلى زيادة مستويات السكر فى الدم .>5- استهلاك الفاكهة الجافة:فهى الخيار الأول لتناول وجبات خفيفة صحية واستهلاك كمية زائدة من الفاكهة الجافة يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع فى مستويات السكر فى الدم.>6- مشروبات الطاقة وحتى المشروبات الغازية يمكن أن تؤدى إلى زيادة مستويات السكر فى الدم، كما أنها عالية السعرات الحرارية والكافيين.