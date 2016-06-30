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انتبه..6 عادات يومية تزيد من مستوى السكر فى الدم

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انتبه..6 عادات يومية تزيد من مستوى السكر فى الدم انتبه..6 عادات يومية تزيد من مستوى السكر فى الدم
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" عادات يومية يمكن أن تزيد نسبة مستوى السكر فى الدم، وتتضمن الآتى:
>1- شرب الكثير من القهوة:إذا كنت تستهلك الكثير من القهوة بدون سكر، فإن مادة الكافيين الموجودة فى القهوة يمكن أن تؤدى إلى زيادة مستويات السكر فى الدم.
>2- استهلاك الأغذية ذات السعرات الحرارية العالية:مثل البيتزا والبطاطس والشوكولاتة والبرجر، فهذه بعض الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية ويمكن أنتزيد من مستويات السكر فى الدم.
>3- تناول بعض أنواع معينة من المضادات الحيوية، خاصة فى حالات الانفلونزا والجيوب الانفية والأنفلونزا، فمن المعروف أنها تسبب زيادة كبيرة بمستويات السكر فى الدم.
>4- الإجهاد: ضغوط العمل والاكتئاب والكثير من الضغوط المتعلقة بالأسرة، يمكن أن تؤدى إلى تغير فى الهرمونات، مما يؤدى إلى زيادة مستويات السكر فى الدم .
>5- استهلاك الفاكهة الجافة:فهى الخيار الأول لتناول وجبات خفيفة صحية واستهلاك كمية زائدة من الفاكهة الجافة يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع فى مستويات السكر فى الدم.
>6- مشروبات الطاقة وحتى المشروبات الغازية يمكن أن تؤدى إلى زيادة مستويات السكر فى الدم، كما أنها عالية السعرات الحرارية والكافيين.
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