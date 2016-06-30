رئيس برشلونة: اتفقنا مع ليون على انتقال أومتيتي

أعلن جوزيه ماريا بارتوميو رئيس برشلونة إن ناديه اتفق مع ليون الفرنسي على انتقال مدافعه صامويل أومتيتي إلى النادي الكتالوني بدء من الموسم المقبل.

وقال بارتوميو في مؤتمر صحفي في كامب نو: "برشلونة اتفق مع ليون على انتقال أومتيتي مقابل 25 مليون يورو".

ويشارك اللاعب في الوقت الراهن في بطولة الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا بعد اختياره في اللحظات الأخيرة بعد إصابة جيريمي ماتيو لاعب برشلونة.

يذكر أن أومتيتي ولد في الكاميرون، وانتقل مع عائلته إلى فرنسا عن عمر عامين، وتدرب في صفوف الشباب في نادي ليون. وتم تصعيده بعدها إلى الفريق الأول عام 2011 ولعب أربعة مواسم في الدوري الفرنسي، وشارك الموسم الماضي في 35 مباراة، وفاز بكأس فرنسا مع ناديه في عام 2012.

ويتواجد اللاعب حاليا في أول بطولة له مع المنتخب الفرنسي الأول، لكنه لم يشارك أي مباراة حتى الآن. ويلعب منتخب الديوك مع أيسلندا يوم الأحد المقبل في الدور ربع النهائي للبطولة.

يشار أن الكاميرون حاولت إقناع اللاعب بارتداء قميص منتخب موطنه الأصلي، لكن اللاعب أكد أنه يفضل الدفاع عن ألوان المنتخب الفرنسي.