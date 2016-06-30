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أخيرا.. إبراهيموفيتش يعلن عن وجهته المقبلة ' مانشستر يونايتد '

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أخيرا.. إبراهيموفيتش يعلن عن وجهته المقبلة ' مانشستر يونايتد ' أخيرا.. إبراهيموفيتش يعلن عن وجهته المقبلة ' مانشستر يونايتد '

أعلن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي مشيرا إلى أن الشياطين الحمر هم وجهته المقبلة.

زلاتان ارتبط بالانتقال لمانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان إلا أن الصفقة لم يعلن عنها حتى الآن.

وأعلن زلاتان عن وجهته عبر حسابه الشخصي على إنستجرام بعد أن نشر صورة لعلم مانشستر يونايتد وكتب معها "جاء الوقت ليعرف العالم أن وجهتي المقبلة هي مانشستر يونايتد".

ولم يعلن النادي الإنجليزي أي شيء عن الصفقة حتى الآن.

وفي حال إتمام الصفقة فإن زلاتان سيخوض تجربته الأولى بالدوري الإنجليزي بعد أن توج بلقب الدوري في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وهولندا من قبل.

وسينضم إبراهيموفيتش من جديد للعمل مع جوزيه مورينيو مدربه الأسبق في إنتر ميلان قبل أن يرحل عنه إلى برشلونة للعمل مع جوارديولا الذي سيتولى القيادة الفنية لمانشستر سيتي غريم يونايتد وجاره.

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