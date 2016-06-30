إذا أردت ممارسة الرياضة فى رمضان..ممنوع الجرى وحمل الأثقال

الرياضة مفيدة للجسم لكنها تختلف كثيرا طول السنة عنها فى رمضان، فلا تتوقف عن الرياضة فى هذا الشهر بل تابع ولكن بشروط حتى لا تنقلب عليك وتصبح مرهقة للجسم أكثر منها صحية، وذلك وفقا لما ذكره موقع "aquila-style" الإلكترونى، والذى شدد على ضرورة الامتناع عن ممارسة أى رياضة عنيفة أو تحتاج لمجهود كبير، ومنها الجرى وحمل الأثقال.

وتتسبب هذه الأنواع من الرياضة فى مضاعفات سيئة مثل انخفاض ضغط الدم ونقص السكر فى الدم والدوخة، وكذلك يجب عليك أن تقلل من الوقت الذى كنت تمارس فيه الرياضة مسبقا حتى وإن كانت 45 فقط، فعليك بتقليل الضغط على جسمك وذلك أمر أساسى للمحافظة على جسمك صحى.

ويفضل ممارسة الرياضة بعد الإفطار وليس خلال الصيام، ويجب تجنب أوقات الظهيرة خاصة الحارة، التى تستهلك السوائل التى تحتفظ بيها فى جسمك ومن ثم تكون معرض للجفاف والعطش وقد تتوالى المضاعفات ويحدث هبوط عام فى الجسم ينتهى بفقدان الوعى وذلك بخلاف الإجهاد.

كما أن هناك مخاطر انخفاض مستويات السكر فى الدم التى ترتبط بعدم الحصول على كميات كافية من الكربوهيدرات فى السحور التى توفر للجسم الطاقة اللازمة، والتى يحرقها الجسم خلال التمرينات ومن المفترض أنها ما تدعم الجسم طوال فترة الصيام فى وقت قصير، وينتج عن ذلك انخفاض معدلات الطاقة ويتمثل خطر ذلك خاصة على الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة خطيرة لها علاقة بنسب السكر فى الجسم مثل السكرى.

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