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مقتل مسنة وفصل رأسها لسرقة قرط ذهبى بكفر الشيخ

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مقتل مسنة وفصل رأسها لسرقة قرط ذهبى بكفر الشيخ مقتل مسنة وفصل رأسها لسرقة قرط ذهبى بكفر الشيخ
لقت عزيزة بسيونى أبو الجلاجل 81 سنة مصرعها، بعد تلقيها عدة طعنات وفضل رأسها داخل منزلها بقرية نشرت مركز قلين بكفر الشيخ.

وتبين من التحريات، أن القتل كان بغرض سرقة مصاغ ذهبى"قرط وخاتمين"، حيث تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد عادل مأمور قسم شرطة قلين، بلاغا من من أحد الأشخاص بقرية نشرت، بالعثور على جثمان ?‏سيدة مسنة داخل منزلها غارقة فى الدماء ورأسها منفصلة عن جسدها.

انتقلت قوة من شرطة قلين برئاسة المقدم رامى شرف الدين رئيس مباحث قلين، وتبين أن زوجة إبنها وجدتها غارقة فى الدماء، حيث دلت التحريات أن إحدى السيدات كانت مع القتيلة وخرجت قبل اكتشاف زوجة إبنها مصرعها، كما تبين أن سبب القتل من خلال التحريات هو سرقة مصوغاتها الذهبية "قرط وخاتمين"، ويكثف رجال المباحث من تحرياتهم لكشف غموض الحادث.


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