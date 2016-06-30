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محافظ جنوب سيناء يجتمع بالقيادات الأمنية لبحث استعدادات عيد الفطر المبارك

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محافظ جنوب سيناء يجتمع بالقيادات الأمنية لبحث استعدادات عيد الفطر المبارك محافظ جنوب سيناء يجتمع بالقيادات الأمنية لبحث استعدادات عيد الفطر المبارك
عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اجتماعا اليوم الخميس بحضور اللواء مجدى موسى، مدير الأمن، واللواء جمال الريس، سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات الأمنية بالمحافظة، وهنأهم المحافظ بعيد الفطر، وتم رفع درجات الاستعداد بجميع أجهزة الشرطة، والدفاع المدنى، والمرور خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء مجدى موسى، مدير الأمن، على تأمين جميع الطرق على مستوى مدن المحافظة، خاصة المؤدية لمدينة شرم الشيخ، استعدادا لقدوم الأسر المصرية والوافدين العرب لقضاء إجازة عيد الفطر، وأنه سيكون هناك سيولة مرورية وعدم تكدس مع اتخاذ جميع إجراءات التأمين.

كما تم رفع درجات الاستعداد بمديرية والمستشفيات، ومديرية الطرق، والإسعاف، ومرفق المياه والصرف الصحى، والكهرباء، ومركز العمليات على مستوى مدن المحافظة.

كما هنأ المحافظ المواطنين والجهاز التنفيذى وأعضاء البرلمان والمشايخ والعواقل بجنوب سيناء بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتمنى قضاء إجازة سعيدة، وأوقات طيبة لجميع زائرى المحافظة خلال فترة العيد.


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