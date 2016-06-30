ميناء دمياط يحقق زمن قياسى فى تحميل القطارات بخام الحديد

حقق ميناء دمياط، معدلات غير مسبوقة فى زمن تحميل القطارات بخام الحديد، حيث تم تحميل 4 قطارات بحوالى 4000 طن من الحديد متجهة إلى السويس فى 3 ساعات ونصف فقط لكل قطار.

صرح بذلك اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة الميناء فى تصريحات له، مؤكدا: أنه جارى أيضا العمل على تسهيل إجراءات الوصول والمغادرة للقطارات وإجراءات الوزن بغرض الوصول بها إلى ساعة واحدة بدلا من ساعتين و نصف.

وقال اللواء أيمن صالح، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق سياسة الحكومة لفرض كل الجهود الممكنة بغرض نقل البضائع عن طريق السكة الحديد و النقل النهرى، لما في ذلك من فوائد عديدة أهمها تخفيف الضغط على الطرق و تقليل تكاليف صيانتها و خفض تكلفة نقل البضائع، موضحاً أنه في سبيل ذلك أيضا تقرر التركيز على نقل الغلال و الحبوب من صوامع الميناء عن طريق النقل النهرى و القطارات.

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

http://www.youm7.com/story/2016/6/22/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-8-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9/2771767

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