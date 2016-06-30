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ميناء دمياط يحقق زمن قياسى فى تحميل القطارات بخام الحديد

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ميناء دمياط يحقق زمن قياسى فى تحميل القطارات بخام الحديد ميناء دمياط يحقق زمن قياسى فى تحميل القطارات بخام الحديد
حقق ميناء دمياط، معدلات غير مسبوقة فى زمن تحميل القطارات بخام الحديد، حيث تم تحميل 4 قطارات بحوالى 4000 طن من الحديد متجهة إلى السويس فى 3 ساعات ونصف فقط لكل قطار.

صرح بذلك اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة الميناء فى تصريحات له، مؤكدا: أنه جارى أيضا العمل على تسهيل إجراءات الوصول والمغادرة للقطارات وإجراءات الوزن بغرض الوصول بها إلى ساعة واحدة بدلا من ساعتين و نصف.

وقال اللواء أيمن صالح، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق سياسة لفرض كل الجهود الممكنة بغرض نقل البضائع عن طريق السكة الحديد و النقل النهرى، لما في ذلك من فوائد عديدة أهمها تخفيف الضغط على الطرق و تقليل تكاليف صيانتها و خفض تكلفة نقل البضائع، موضحاً أنه في سبيل ذلك أيضا تقرر التركيز على نقل الغلال و الحبوب من صوامع الميناء عن طريق النقل النهرى و القطارات.

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

http://www.youm7.com/story/2016/6/22/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-8-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9/2771767
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