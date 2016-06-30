محافظ شمال سيناء: 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مظلم

قال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أن شمال سيناء سيناء شاركت اليوم فى احتفالات مصر بذكرى 30 يونيو.

وأضاف حرحور فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش احتفالات المحافظة التى انطلقت عصر اليوم بالمدينة الشبابية بالعريش، إن ثورة يونيو أنقذت مصر من النففق المظلم الذى كانت تسير إليه، وأن الـ11 مشروعا التى أعلنها الرئيس ستضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى شتى المجالات وهو مايؤكد حصاد الثورة.

وقدم محافظ شمال سيناء التهنئة لأهالى سيناء بهذه المناسبة، موضحًا أن الذكرى تحل على شمال سيناء بالتزامن مع خبر مفرح وهو زراعة 5200 فدان بسيناء، والتى ستتم من خلال إنشاء 11 تجمعا تنمويا متكاملا ممولة من الصناديق العربية، وتم تسليم كل المواقع للجهات المنفذه، والتجهيز لافتتاح 3 مستشفيات مركزية برفح ونخل وبئر العبد نهاية العام الجارى، وتوفير محطة مياه تحلية للعريش من مياه البحر، والعمل فى نفقين للمرور وآخر للسكة الحديد عبر قناة السويس لربط سيناء بالدلتا، ورفع كفاءة طريق الإسماعيلية العوجة بطول 270 كيلو متر وعمل أربع حارات لطريق العريش رفح لتحقيق انسيابية فى المرور وتطوير ميناء العريش.

بدء احتفالات شمال سيناء الرسمية بذكرى ثورة 30 يونيو