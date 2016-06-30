شباب كفر الغاب بدمياط يدشن حملة "جدارى" لتجميل القرية

أطلق عدد من شباب قرية كفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، اليوم الخميس، مشروع "جدارى"، هو عبارة عن رسم جداريات جمالية بقرية كفور الغاب، بمشاركة مجموعة فنانين جرافيتى من مختلف محافظات مصر

المشروع يستمر لمدة 5 أيام، ويهدف إلى رسم عدد من الجداريات لتجميل القرية، ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه شباب القرية المشاركة فى مبادرة النظافة والبيئة التى أطلقها محافظ دمياط.

محافظ دمياط يفتتح معرض الفنون التشكيلية للفنان "طاهر العيوطى"