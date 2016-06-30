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بالصور.. مسيرة بالسيارات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى بسيون

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بالصور.. مسيرة بالسيارات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى بسيون بالصور.. مسيرة بالسيارات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى بسيون
شهدت مدينة بسيون بمحافظة الغربية مسيرة بسيارات مجلس المدينة احتفالا بذكرى ثورة 30يونيو تقدمها أشرف فرج الله، رئيس مركز ومدينة بسيون، والسيد أبو طالب نائب رئيس المدينة والعقيد محمود كشك مأمور مركز بسيون وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وطافت السيارات شوارع المدينة والقرى التابعة لها عليها صور الرئيس السيسى والأعلام ومكبرات الصوت التى أذاعت الأغانى الوطنية والنشيد الوطنى.

وفى السياق ذاته نظم إعلام بسيون وكفر الزيات التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة مسجد البسيونى بمدينة بسيون بعنوان "حب الوطن من الإيمان" وحاضر فيها محمد رضا عبدالعزيز مدير عام إدارة أوقاف بسيون وذلك فى ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو.

مسيرة بالسيارات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى بسيون (1)
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ندوة عن حب الوطن داخل مسجد فى بسيون بالغربية

مسيرة بالسيارات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى بسيون (2)
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جانب من الندوة

مسيرة بالسيارات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى بسيون (3)
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رئيس مدينة بسيون يشارك فى الاحتفال بذكرى ثورة 30يونيو

مسيرة بالسيارات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى بسيون (4)
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مسيرة بالسيارات فى بسيون احتفالا بذكرى ثورة 30يونيو

مسيرة بالسيارات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى بسيون (5)
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سيارات مجلس مدينة بسيون تشارك فى مسيرة احتفالا بذكرى ثورة 30يونيو

مسيرة بالسيارات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى بسيون (6)
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مسيرة احتفالا بذكرى ثورة 30يونيو فى بسيون

مسيرة بالسيارات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى بسيون (7)
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المواطنين يشاركون فى المسيرة احتفالا بذكرى ثورة 30يونيو

مسيرة بالسيارات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى بسيون (8)
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مأمور مركز بسيون يشارك فى الاحتفالية بذكرى ثورة 30يونيو

مسيرة بالسيارات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى بسيون (9)
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رفع صور الرئيسالسيسي على السيارات فى مسيرة ذكرى ثورة 30يونيو

مسيرة بالسيارات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو فى بسيون (10)
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سيارات الشرطة تشارك فى مسيرة احتفالا بذكرى ثورة30يونيو بالغربية


>بالصور.. طائرات حربية تحلق فى سماء الغربية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو
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