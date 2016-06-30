إنشاء معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة القومي في جامعة بني سويف‎

وافق مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، اليوم الخميس، في جلسته على إنشاء معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة القومي، فى إطار اهتمام رئيس الجامعة بتحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على البطالة و دراسة الآفاق المستقبلية، لهذا الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المشروعات مستقبلاً فى تنمية الاقتصاد المصري، خاصة وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت محل تركيز جهود معظم حكومات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وأشار “لطفي”، إلى أن رؤية المعهد تتمثل في التفوق والتميز في توفير خدمات تهدف إلي تعزيز وتنمية بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طبقًا لأفضل الممارسات العالمية، وأن المعهد يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات البنوك والمصارف والحكومة، ووحدتها من خلال منح درجات أكاديمية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المهارات القيادية والموارد البشرية والتسويق، وإقامة المؤتمرات والندوات والمنتديات وأنشطة الدراسات والبحوث التطبيقية، وأنشطة الخدمات المساعدة الفنية وبوابة الكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

أضاف “لطفي”، أن للمعهد العديد من الأهداف الإستراتيجية، تتمثل في تبادل الخبرات وتوفير قصص نجاح عن نماذج مختلفة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة والنامية، ودعم القطاعات المصرفية والتمويلية من أجل إنشاء وحدات مؤهلة ومتخصصة، لتزويد قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنتجات المصرفية الملائمة، وكذلك تصميم البرامج التدريبية المطلوبة، التي تتضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية المرتبطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحور رئيسي للتنمية المستدامة، كما يهدف المعهد إلى تزويد القطاع المالي بالآليات المطلوبة، والإدارات الأساسية اللازمة التي تسمح بوجود بيئة مالية أفضل، وتحديد الاحتياجات التدريبية للأطراف المعنية للتدريب فيما يتعلق بالدور المستقبلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد المصرى.