الأسد: الغرب يتعاون سرًا مع دمشق ضد المتشددين

قال الرئيس السوري بشار الأسد في حديث من المقرر أن يذاع اليوم الجمعة إن الدول الغربية أرسلت مسؤولين أمنيين لمساعدة حكومته سرًا في محاربة المتشددين المشاركين في الحرب الدائرة في البلاد.

وبحسب رويترز فقد قال الأسد في تصريحات لقناة “إس.بي.إس” الاسترالية نقلتها أيضًا وسائل الإعلام السورية إن الدول الغربية -التي تعارض علنًا حكمه لكنها تواجه كذلك خطر وقوع هجمات يشنها إسلاميون على أراضيها- تتعاون سرًا مع حكومته في عمليات مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الأسد قوله “إنهم يهاجموننا سياسيا ومن ثم يرسلون لنا مسؤوليهم للتعامل معنا من تحت الطاولة وخاصة مسؤوليهم الأمنيين بما في ذلك حكومتكم الحكومة الاسترالية.

وأضاف “جميعهم يفعل هذا فهم لا يريدون إزعاج الولايات المتحدة وفي الواقع فإن معظم المسؤولين الغربيين يكررون فقط ما تريد الولايات المتحدة منهم قوله”.

ولم يرد تعليق فوري من الحكومات الغربية حتى الآن.