القبض على 7 متسللين أفارقة بمحطة القطار فى إدفو شمال أسوان

تمكنت قوات الأمن بأسوان من ضبط 7 متسللين أفارقة بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.

ورد لمركز شرطة إدفو محضر محرر بمعرفة مكتب مخابرات حرس الحدود، متضمناً ضبط 7 متسللين من جنسيات مختلفة، منهم 5 أثيوبيين و2 يحملون الجنسية السودانية، حال تواجدهم بمحطة قطار إدفو دائرة المركز، وذلك لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية.

تم التنسيق وإدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام. وتحرر المحضر رقم 4763 لسنة 2016 م إدارى مركز شرطة إدفو، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة للتصرف.

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