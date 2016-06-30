فتح معبر رفح البرى من السبت إلى الاثنين القادم بتوجيهات من السيسى

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البرى أيام السبت والأحد والاثنين القادمة، وذلك بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتيسيرًا على الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت السلطات المصرية قد قررت فتح منفذ رفح البرى ابتداء من أمس الأربعاء ولمدة 4 أيام، فى الاتجاهين لعبور العالقين والحالات الإنسانية، تخفيفا من معاناة مواطنى قطاع غزة، وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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